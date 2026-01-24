来月8日に投開票を迎える衆議院選挙の投票用紙がけさ県内の自治体に発送されました。■県選挙管理委員職員「佐伯区が3つ」県選挙管理委員会の職員がトラックに積み込むのは衆議院小選挙区と比例代表の投票用紙合わせておよそ460万枚です。前回の衆院選に比べそれぞれ2万枚ほど少なくなっています。トラック6台に分けられ広島市内の8つの区とその他、県内22の市町に発送されました。■県選挙管理委員会酒井賢児 事務局長 「一票を