日本付近は強い冬型の気圧配置が続いており、２１日からの大雪で東北地方から山陰にかけては積雪の深さが平年の２倍以上となっている所があります。そんな中、今夜からあす夜遅くにかけて再び大雪となる予想となっています。特に、北陸地方や東海地方では、気圧の谷の影響で発達した雪雲が流れ込み、短時間に降雪が強まるおそれがあります。■これまでの積雪２４日午後３時現在の積雪の深さ（アメダスによる速報値）は以下の通りで