◇天皇杯・皇后杯 2026年 全日本卓球選手権大会 5日目(24日、東京体育館)男女のシングルス準々決勝が24日に行われ、張本智和選手と張本美和選手の張本兄妹(きょうだい)がそろって準決勝進出。初めての兄妹優勝なるか、注目が集まります。先に行われた女子シングルスでは、妹・美和選手が長粼美柚選手を破り、3年連続で準決勝進出。一方、兄・智和選手は木造勇人選手とフルゲームの死闘の末にベスト4を決めました。これで3年