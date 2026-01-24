◇競泳 KOSUKE KITAJIMA CUP 2026(23日〜25日、東京アクアティクスセンター)松下知之選手(東洋大)が24日の男子200m個人メドレーで優勝し、前日の400mと合わせ2冠となりました。2024年パリ五輪では男子400m個人メドレーで銀メダルを獲得し、同大会の競泳日本勢で唯一のメダリストとなった20歳の松下選手。今大会は初日の400mで優勝を飾ると、この日の200mでも強さを発揮しました。序盤からトップでレースを展開すると最後まで他選手