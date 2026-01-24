「大相撲初場所・１４日目」（２４日、両国国技館）横綱豊昇龍が大関琴桜に勝ち、９勝目を挙げた。立ち合い、鋭い踏み込みで琴桜の上体を起こすと、最後は豪快な上手投げ。体重１７８キロの琴桜が吹っ飛び、空中で半回転しながら土俵上に仰向けで倒れた。Ｖ争いからは脱落したが、横綱が意地の１勝。豪快な取組に、場内は歓声とどよめきがまじり騒然となった。