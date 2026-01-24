4位に入った丸山希の着地＝大倉山ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプ女子札幌大会は24日、札幌市の大倉山ジャンプ競技場で個人第21戦（ヒルサイズ＝HS137メートル）が行われ、丸山希（北野建設）は合計256.7点で4位だった。1回目に130メートルを飛んで2位につけたが、2回目は126.5メートルと伸ばせなかった。ニカ・プレブツ（スロベニア）が279.4点で今季12勝目、通算34勝目を挙げた。高梨沙羅（クラレ）は11