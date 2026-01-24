お笑い芸人の小藪千豊が、２４日までにＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ペラペラ小藪」を更新。将来について語った。芸人の仕事を６５歳くらいまでは頑張りたいという小藪は「今５２歳やからあと１３年。なんとか家賃払い続けな。もちろん７０歳でも、舞台に出れるなら出たい」と語った。一方で「生活できんようになったらちゃう仕事せなあかん。この世界で仕事なくなって、ヤバい、飯食われへんってなったら、何の仕事すんねやろ