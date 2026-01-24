歌手アグネス・チャン（７０）が２４日、フジテレビ系「ミキティダイニング」に出演。子どもに勉強を楽しんでもらうためにやっていたことを明かした。アグネスの息子は３人とも米・カリフォルニア州にあるスタンフォード大学を卒業。世界大学ランキングＴＯＰ３常連校の名門出身だ。子どもには「『勉強は楽しい』ということを小っちゃいときから仕向けて」いたという。具体的には「勉強を立体化することがすごい大事」と語り