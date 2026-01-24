ソフトバンク・周東佑京外野手が２４日、「６０盗塁＆成功率９割」を目標に掲げた。福岡県内で医療機器メーカー「コラントッテ」主催のトークショーを開催。２３日に５年総額２０億円の大型契約を結んだばかりのスピードスターが、契約１年目の具体的なターゲットを設定した。目指すは、２０１１年の本多雄一（ソフバンク）以来の６０盗塁だ。「本多コーチ以来、走っている選手はいない。今まで教わってきたので、そこの目標は