Travis Japanが、4月15日にリリースする2nd CDシングル「陰ニモ日向ニモ」(読み：かげにもひなたにも）の表題曲を2月16日(月)に先行配信することを発表した。「陰ニモ日向ニモ」は、七五三掛龍也が出演するテレビ朝日系オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』の挿入歌で、クールな質感とスピード感のあるビートが印象的な楽曲。先行配信に先立ち、全国のラジオオンエアも解禁された。▲「陰ニモ日向ニモ」配信ジャケット