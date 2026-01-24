結婚相談所の株式会社ＺＷＥＩ（ツヴァイ）は２４日までに、この年末年始に帰省した独身男女を対象に実施したアンケート調査の結果を公開。同社によると例年１月は、結婚相談所への入会が増加するというが「本調査により年末年始の帰省が婚活へ与える影響が明らかとなりました」としている。回答者は２０歳代〜４０歳代の３６７人（男性１７７人、女性１９０人）。【親や親戚から結婚について何か言われましたか？】▼結婚につい