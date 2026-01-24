サウルスが、1月28日(水)に初となるミニアルバム『HELLO MY LOVE』を配信リリースすることを発表した。本作には新曲「青春症候群」が収録される。轟音で大きな渦のようなイントロとピアノの旋律が鳴り響き、大人になる前の”モラトリアム”と呼ばれる時間での不安や苦悩と葛藤、行き先もわからない感情。混沌とした渦の中で純粋を願う大学生Vo.やまだの等身大の青春ソングとなっている。楽曲プロデューサーには前作に続きSumikaやO