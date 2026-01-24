俳優の毎熊克哉が２４日、都内で主演映画「安楽死特区」（高橋伴明監督）の公開記念舞台あいさつに登壇した。医師で作家の長尾和宏氏による同名小説が原作で、死にたいと願うエゴと生きていてほしいと願う愛が交わり、人間の尊厳、生と死、愛を問う社会派ドラマとなっている。難病を患い、余命半年と告されたラッパー・酒包章太郎を演じた毎熊は「安楽死っていう題材は難しいなと思って、役をやる前に安楽死について考えなき