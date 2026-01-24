名古屋がキャンプ最終日にRB大宮とトレーニングマッチを実施名古屋グランパスは沖縄県トレーニングキャンプの最終日となった1月24日にRB大宮アルディージャとのトレーニングマッチを実施した。45分×3本のトータルを2-3で終え、ミハイロ・ペトロヴィッチ新監督は「まだボールを受けるのを怖がっているような印象を持った瞬間もある」と、攻撃的なスタイルへのマインドセットはスタート地点にあるとの印象を話した。ミシャの愛