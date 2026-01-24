強い冬型の気圧配置の影響で県内は25日昼すぎにかけて大雪となる所がある予想です。県内は25日昼すぎにかけて北部の山沿いと中野飯山地域などで大雪となる予想です。25日午後6時までの24時間予想降雪量はいずれも多い所で中野飯山地域70センチ、長野地域の山沿いと大北地域の山沿いで50センチなどとなっています。気象台は、北部の山沿いと中野飯山地域では25日昼前にかけて大雪や路面の凍結による交通障害に警戒するよう呼び掛け