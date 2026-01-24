日本海側は、今夜からあす午前にかけてが大雪のピークとなりそうです。平地でも、短時間に積雪が急増し、交通への影響が拡大するおそれがあります。北陸では、あす夕方までに最大で80センチの雪が降る予想です。名古屋や広島でも、午前中は雪が降るでしょう。一方、東京は晴れて、空気の乾燥が続く見込みです。あすの気温です。厳しい寒さが続くでしょう。東北などには低温注意報も出ているため、あす朝も水道管の凍結にご注意くだ