■大相撲初場所・14日目（24日、東京・両国国技館）優勝争い単独トップの大関・安青錦（21、安治川）は、結びの一番で横綱・大の里（25、二所ノ関）に敗れ、3敗に後退。西前頭4・熱海富士（23、伊勢ヶ濱）と11勝3敗で並んで、千秋楽を迎える。過去3回の対戦で大の里に全敗だった安青錦は、立ち合い、右からの力強い突き押しで前に出てくる横綱の圧力に対応できず。一気に土俵際まで追い込まれ、最後は押し倒しで敗れた。2006年5月