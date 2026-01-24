3敗目を喫し引き揚げる安青錦＝両国国技館大相撲初場所14日目（24日・両国国技館）単独首位だった新大関安青錦は横綱大の里に押し倒されて3敗目を喫した。平幕熱海富士が関脇霧島との3敗対決を浴びせ倒しで制し、安青錦と並んだ。4敗は大の里、霧島、平幕の阿炎、欧勝海の4人。14日目を終えて6人に優勝の可能性が残るのは、2015年夏場所の8人以来の多さ。千秋楽は安青錦が琴桜との大関対決。熱海富士は欧勝海と顔を合わせ、横