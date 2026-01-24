北日本文学賞の贈呈式がきょう、富山市で行われ、受賞者に賞状や記念品が贈られました。北日本文学賞は、北日本新聞社が主催する短編小説のコンクールで、今年で60回目です。式には、入賞や選奨に選ばれた3人が出席し、このうち入賞作品の作者である徳島市の尾野森生さん（58）に、北日本新聞社の蒲地誠社長が賞状などを手渡したほか、北日本放送の山本実常務が作品を朗読番組にしたCDを贈りました。尾野さんの受賞作「PoET