能登半島地震の発生時刻に合わせ黙とうする石川県からの広域避難者ら＝24日午後4時10分、大阪市中央区能登半島地震で石川県から関西地方へ移った広域避難者らが24日、大阪市で交流会を開き、犠牲者へ黙とうをささげた。石川県輪島市や珠洲市などからの避難者や支援者約20人が参加。主催した支援団体によると、震災から2年が過ぎ、故郷に帰る人がいる一方、関西に住民票を移した人もいる。地震発生時刻の午後4時10分、発生日の1