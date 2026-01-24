アメリカのトランプ大統領がアフガニスタン戦争で「アメリカ以外のNATO軍は最前線から離れていた」などと発言したことに対し、イギリスのスターマー首相は「侮辱的だ」と反論し、謝罪を求めました。イギリス・スターマー首相：トランプ大統領の発言は侮辱的で、率直に言ってひどい。死傷したイギリス兵の家族らを傷つけている。トランプ大統領は22日、テレビ番組に出演した際、NATO＝北大西洋条約機構について「我々は彼らを必要と