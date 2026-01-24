球団創設90年の中日ドラゴンズ。本拠地のバンテリンドームナゴヤに新設される「ホームランウイング」の建設工事が1月24日、公開されました。レフトとライトの外野フェンスは、これまでより1.2メートル低く、6メートル前にせり出すことで、ホームランが増えて迫力ある観戦が期待されています。左中間には新たに256席が設置けられ、2月27日のドラゴンズと侍ジャパンの強化試合でお披露目されま