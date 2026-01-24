アトレティコ・マドリードは、パリ・サンジェルマンに所属するMFイ・ガンインの獲得を目指していたものの、今冬の移籍市場での実現は困難となったようだ。23日、スペイン紙『マルカ』が報じている。ヴェダト・ムリキとのホットラインで猛威を与えた、“韓国の至宝”のラ・リーガ復帰は、少なくとも「夏までお預けの夢」となったようだ。今冬に、MFコナー・ギャラガーやFWジャコモ・ラスパドーリら4選手が退団したアトレティコ