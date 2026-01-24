小樽市で冬の運動不足の解消や体力づくりを目的とした歩くスキー教室が開かれました。小樽の運動場には歩くスキー用におよそ800メートルの周回コースと4キロある林間コースが整備されています。きょう開かれたスキー教室の参加者は講師からアドバイスを受けて雪原での滑走を楽しみました。（参加者）「何十年ぶりなんですけどすごい楽しい」コースは3月22日まで開放されていて、用具も