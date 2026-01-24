衆議院選挙が決まったことを受けて道警は「選挙違反取締本部」を設置し厳正公平な取り締まりをするとしています。きのう衆議院が解散され事実上の選挙戦が始まる中道警本部捜査二課に「選挙違反取締本部」が設置されました。道警によりますと今回の選挙でこれまでに道内での警告はありませんがおととしの前回選挙では警告が4件、検挙が2件あったということです。（道警本部捜査二課山中芳起 次席）「選挙の公正を確保するため、不