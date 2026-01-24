球界で唯一無二の存在となっている大谷(C)Getty Images大谷翔平（ドジャース）の“異質さ”は、この冬も顕著となった。去る1月15日（現地時間）にドジャースは、今オフのFA市場における「目玉」であったカイル・タッカーと電撃的な契約を締結。4年という短年ながら規模は、総額2億4000万ドル（約380億2000万円）。平均3000万ドル（約47億4000万円）の後払い条項が付帯するものの、年俸は単純計算で6000万ドル（約94億8000万円