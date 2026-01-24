2025年の大晦日に放送された『第76回NHK紅白歌合戦』の視聴率が発表され、平均世帯視聴率は第2部で35．2％（関東地区、ビデオリサーチ調べ）。前年比で2．5％増だった。瞬間世帯最高視聴率は40.7％で、5年ぶりに40％の大台に乗った。放送前には、「嵐に断られ目玉がなくなった」と視聴率を心配する声も上がったが、どうやら杞憂だったようだ。【写真】紅白をインフルで欠場、aespaメンバーが投稿していた“キノコ雲ランプ”『紅