2024年のパリ・パラリンピック競泳で銅メダルを獲得した熊本市出身の富田宇宙（とみた・うちゅう）さんが講演し 挑戦する大切さを伝えました。 「目が見えなくなることは すごく苦しいことではあるけれども、自分がそれに負けじと頑張ることで モチベーションをもらってくれる仲間がいたり、一緒に頑張ることでなかなかできないことを達成できたりする。それはすごくうれしいことだと感じることができた」（パリ・パラ競泳