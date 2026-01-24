北京冬季パラリンピックの開会式で平和を訴えるIPCのパーソンズ会長＝2022年3月、北京（共同）3月のミラノ・コルティナ冬季パラリンピックに、ウクライナへの侵攻を続けるロシアと同盟国ベラルーシの選手が、国を代表する形で出場する可能性が出てきた。曲折を経て、昨年12月に国際スキー・スノーボード連盟（FIS）が両国勢の予選出場を容認。今月からスキーのワールドカップ（W杯）に参戦しており、推薦枠でパラ出場権を得られ