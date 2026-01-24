◇大相撲初場所14日目（2026年1月24日両国国技館）横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）は結びで大関・安青錦（21＝安治川部屋）を押し倒し、10勝ち4敗とした。安青錦を3敗へ引きずり下ろし、千秋楽で逆転優勝へ望みをつないだ。立ち合いのもろ手突きから強烈な右のど輪で攻め込んだ。相手の上体を浮かせ、右肘も使いながら一気に押し倒した。ABEMA大相撲中継で解説を務めた元横綱・若乃花の花田虎上氏は「強いですね。昨日