TRFのDJ KOO（64）が24日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜午後2時28分＝関西地区）に出演。300万円の借金を背負ったどん底時代から、小室哲哉との出会いで一気に大金を得た過去について振り返った。今回の番組では、DJ KOOがこれまでについて回顧。TRFの加入前にはクラブでDJとして活動していたが、1985年（昭60）に風営法が改正され、クラブの深夜営業ができなくなったことから、「スパーンと切られて」DJの仕事がなくなってしま