＞＞「中学時代?」はこちら高校で、自分の人生を変えるような人と出会いました。それが同級生のジョージというやつです。海外の人とかハーフの人の話じゃなくて、純日本人でそういう名前でした。ジョージと出会ったのは、高校1年生の頃、ラグビー部でした。少し話してすぐに分かったのは、彼がめちゃくちゃ面白いということです。面白いし、先輩にも可愛がられるし、部内でもクラスでもちゃんと人気者でした。自分は面白い人が好き