『マーブルビターチョコレート』（幌山あき/KADOKAWA）第8回【全8回】【漫画】『マーブルビターチョコレート』を第1回から読むふたりで抜け出しましょうよ。こんな世界――。パパ活を繰り返す、りこの前に現れた新しいパパは、女性作家の東だった。何もかも対称的なふたりだが、触れ合うにつれ、互いに心を許し合ってゆく。しかし、正体を隠している東には「パパ活ルポルタージュ」を執筆するという目的があって…。これは、若さが