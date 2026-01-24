飛鳥時代から日本に広まった仏教。1400年あまりの歴史の間には僧侶たちの醜聞もたびたび起きた。仏教史についての著作を出した僧侶でジャーナリストの鵜飼秀徳さんは「江戸時代には僧が女性と関係を結んだ『女犯』の罪で死刑やさらし者になった事件がある」という――。※本稿は、鵜飼秀徳『欲望の仏教史』（SB新書）の一部を再編集したものです。写真＝Wikimedia Commons延暦寺根本中堂、滋賀県大津市。2009年撮影（写真＝663ハイ