物価高で食費の節約を余儀なくされている人は非常に多い。管理栄養士の成田崇信さんは「食事の栄養や楽しみも大切にしつつ、上手に出費を減らすコツを知っておいてほしい」という――。写真＝iStock.com／Shutthiphong Chandaeng※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Shutthiphong Chandaeng■統計にもはっきり表れている物価高今の日本では所得はなかなか上がらず、さらには極端な円安も続くなか、お米をはじめとした生鮮食