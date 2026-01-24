1月24日、京都競馬場で行われた10R・下鴨ステークス（4歳上3勝クラス・ダ1900m）は、坂井瑠星騎乗の1番人気、アスクシュタイン（牡4・栗東・藤原英昭）が勝利した。クビ差の2着にペンナヴェローチェ（牡5・栗東・須貝尚介）、3着に2番人気のシンビリーブ（牡4・栗東・森秀行）が入った。勝ちタイムは1:59.2（良）。【睦月S】12番人気レイべリングが大逃げ完封…鮮やか逃げ切りV馬群の中で大ピンチ坂井瑠星騎乗の1番人気、アス