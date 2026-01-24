地域政党「減税日本」の河村たかし代表は1月24日、衆院選を前に立憲民主党を離党した原口一博前衆院議員らと合流し、新たな国政政党「減税日本・ゆうこく連合」を立ち上げると発表しました。減税日本・ゆうこく連合 河村たかし共同代表：「元祖減税は言っとかないかん元祖減税は名古屋市河村たかしさんと…」河村氏と原口氏は24日午後に会見し、前衆院議員5人が所属して法律上の政党の要件を満たす新党「減税日本・ゆうこく連