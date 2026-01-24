タレントの藤本美貴と夫でお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が夫婦でＭＣを務めるフジテレビ系料理バラエティー番組「ミキティダイニング」（土曜・前１０時２５分）に、歌手のアグネス・チャン、お笑い芸人・原口あきまさ＆めぐみ夫妻、女優の中越典子がゲスト出演。３人の息子がそろって米国の名門・スタンフォード大学に通っていたアグネスの“教育論”に、興味津々で聞き入った。勉強が楽しくなるためにどうしてきたか？