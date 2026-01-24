滝沢秀明氏が設立した「ＴＯＢＥ」所属のアーティストが集結するコンサート「ｔｏＨＥＲＯｅｓ〜ＴＯＢＥ３ｒｄＳｕｐｅｒＬｉｖｅ〜」が４月２０〜２２日に愛知・バンテリンドームナゴヤで、５月１６、１７日に北海道・大和ハウスプレミスとドームで開催することが２４日、発表された。出演アーティストには、三宅健、北山宏光、Ｎｕｍｂｅｒ＿ｉら事務所を代表する３組が名を並べたほか、ＩＭＰ．、ＩＳＳＥＩら人気急