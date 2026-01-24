女優の余貴美子が２４日、都内で行われた映画「安楽死特区」（高橋伴明監督）の公開記念舞台あいさつに、主演の毎熊克哉らと出席した。本作では認知症を抱えた元漫才師を好演した。社会派のベテラン・高橋監督作品への出演に「何が何でも伴明監督とやりたいということで、この映画に参加できて幸せでした」と感無量。今年５月で７０歳を迎えるが「私もこの年になって、あの世とこの世をうろうろしているような役が多い。今年も