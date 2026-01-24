女優の高橋惠子が２４日、都内で行われた主演映画「安楽死特区」（高橋伴明監督）の公開記念舞台あいさつに、主演の毎熊克哉らと出席した。メガホンをとった夫の高橋監督について「まだ直すのか、と思うほど脚本に向き合っていた」と回想。自身は本作でプロデューサーを務め「役者さんってすごいんだなと思った。日常から超えていかないと一つ一つの役はできない。一筋縄ではいかない役を、皆さんが生きた人として演じてくださ