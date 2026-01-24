3.2L直6エンジンが放つ主張の強烈さBMW M2 CSの本領を解き放てば、F90型M5 CSとE46型M3 CSLへ通じる特徴が顕になる。まるで、輝かしい時代をオマージュしたように。【画像】近年のベストMBMW M2 CSE46型M3 CSLとF90型M5 CS最新M3とM5も全188枚M3 CSLの積む「S54型」3.2L直6エンジンが発する主張の強烈さは、どんな最近のMモデルにも敵わない。機械音と吸気音が重なるシンフォニーは壮大。37.6kg-mの最大トルクを得るには、