傑作のM3 CSLとM5 CSでM2 CSを探る新しいG87型BMW M2 CSは、Mモデルの中でも特別な1台だと思う。2025年の英国ベスト・ドライバーズカー選手権（BBDC）では評価が伸びなかったが、時間をかけてグレートブリテン島北部の湖水地方で堪能していれば、結果は少し違っていたはず。【画像】近年のベストMBMW M2 CSE46型M3 CSLとF90型M5 CS最新M3とM5も全189枚筆者の直感を裏付けるには、相応な評価のモデルと乗り比べるのがいい。