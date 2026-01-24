＜大相撲初場所＞◇十四日目◇24日◇東京・両国国技館【映像】翠富士、「異変」の要因とされる激しい一番一月場所も大詰めを迎えた十四日目。前頭十二枚目・翠富士（伊勢ヶ濱）が、伝家の宝刀である肩透かしで白星を挙げたが、その裏で元横綱・若乃花が翠富士の“異変と原因”を鋭く指摘。翠富士の入念なサポーターについても言及した。翠富士はこの日、前頭八枚目・金峰山（木瀬）と対戦。翠富士は立ち合いから金峰山の下から