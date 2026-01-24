アメリカでは今後数日間、記録的な寒波が広範囲を襲う予報で、インフラや交通の混乱が懸念されています。一方、オーストラリアでは熱波により全豪オープンの試合が一時中断されました。CNNによりますと、アメリカでは、東部から南部にかけての広範囲を記録的な寒波が襲う予報となっています。凍結などによる交通やインフラへの影響も懸念されていて、一部の地域では停電が数日間続く可能性もあるということです。寒波の影響を受け