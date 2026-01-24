立憲民主党から中道改革連合への合流を拒んだ原口前衆院議員らが新党を結成することを発表しました。【映像】新党「減税日本・ゆうこく連合」の立ち上げを発表する様子原口前衆院議員「このたび、『減税日本・ゆうこく連合』という政党を政党要件5人を満たすことによって立ち上げました」新党の「減税日本・ゆうこく連合」は原口一博氏と地域政党「減税日本」の代表の河村たかし前衆院議員が共同代表を務め、ほかに3人の前衆院