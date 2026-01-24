トークイベントで話すソフトバンク・周東＝24日、福岡県粕屋町ソフトバンクの周東が24日、福岡県粕屋町でのトークイベントで60盗塁を目標に掲げた。昨季は35盗塁で3年連続となる盗塁王に輝き「数字は高く見積もって、そこを目指した方が多く走れる」と、2020年にマークした50盗塁の自己最多更新を思い描いた。昨季は過去最高の8割9分7厘だった盗塁成功率には「8割5分以上は欲しい。8割切ったらあまり走る価値はないかなと思う