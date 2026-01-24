俳人協会（東京都）は24日、2025年度の俳人協会各賞を発表した。第65回俳人協会賞には、「雪日」（ふらんす堂）の藺草慶子さんが決まった。賞金は20万円。授与式は3月28日、東京都内で開かれる。ほかの受賞者は次の通り。【第49回俳人協会新人賞】（賞金各10万円）遠藤容代さん「明日の鞄」（ふらんす堂）、庄田ひろふみさん「聖河」（ふらんす堂）【第40回俳人協会評論賞】（賞金20万円）福井拓也さん「久保田万太郎とジャ