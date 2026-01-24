将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」は1月24日、京都市の「伏見稲荷大社」で第2局1日目の対局を行い、藤井王将が57手目を封じて指し掛けとした。あす25日午前9時頃に封じ手を開封し、対局が再開される。【映像】つやっつや！藤井王将が注文した宝石のような和菓子挑戦者・永瀬九段の先勝で迎えたシリーズ第2局。京都市