「大相撲初場所・１４日目」（２４日、両国国技館）大関安青錦が横綱大の里に敗れ、３敗目。優勝争いが一気に混戦となった。大の里も４敗で優勝に望みを残した。大の里は立ち合いから安青錦を圧倒。最後は豪快な突き押しで土俵上にたたきつけた。前頭四枚目熱海富士は関脇霧島との３敗対決で勝利。立ち合いから主導権を握り、最後は執念のあびせ倒しで粘り霧島を土俵下へ落とした。４敗は大の里、霧島、阿炎、欧勝海の４